Генерал отметил, что россияне смотрят на Бахмут с политически-пропагандистской точки зрения.

В случае, если ВСУ потеряют Бахмут, ничего не произойдет, но поражение там российских оккупантов станет для Кремля катастрофой.

Такое мнение высказал польский генерал, бывший глава Бюро нацбезопасности Станислав Козей в эфире Polsat. При этом он добавил, что доверяет решениям украинского командования относительно этого города.

"Битва за Бахмут трактуется по-разному с украинской и российской сторон. Для украинцев Бахмут - это место, где они могут нанести россиянам большие потери. И пока они могут наносить потери, пока россияне волнами атакуют Бахмут, а украинцы защищаются и могут расстреливать эти наступающие российские волны, то с военной точки зрения есть смысл защищать Бахмут", - пояснил генерал.

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"Украина не смотрит на Бахмут так политически, пропагандистски, потому что это место не имеет большого стратегического значения, в том смысле, что если ВСУ потеряют Бахмут, то Украина откроется для дальнейшего российского продвижения", - выразил мнение он.

В свою очередь, подчеркнул Козей, россияне смотрят на Бахмут с политически-пропагандистской точки зрения.

"Для России это символ, который долгое время пиарится. Если россиянам не удастся его захватить, для них это будет катастрофа, поражение. С другой стороны, если они его захватят, то смогут похвастаться, что мы завоевали важное место", - отметил Козей.

Ситуация вокруг Бахмута

Ситуация в Бахмуте длительное время очень сложная. ВСУ продолжают героически держать город несмотря на то, что оккупанты забрасывают их живой силой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку главнокомандующего, на которой командование согласовало, что ВСУ пока не будут отступать из Бахмута.

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