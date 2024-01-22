Украинский президент поблагодарил Польшу за готовность начать работу по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Польша предоставляет новый оборонный пакет Украине. Как информирует Офис главы государства, об этом Зеленский сказал по результатам встречи с премьер-министром Республики Польша Дональдом Туском, который прибыл в нашу страну с рабочим визитом.

Отмечается, что это первый визит Туска на посту главы правительства в государство за пределами Евросоюза.

"Есть новый польский оборонный пакет. Мы ценим такую неизменную помощь. Есть новая форма нашего взаимодействия ради большего масштаба закупок оружия для украинских нужд. Это польский кредит для Украины. Обсудили мы сегодня с господином премьер-министром и возможности совместного будущего производства оружия", – сообщил президент Украины.

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В ОП сообщили, что во время встречи в Киеве Зеленский и Туск обсудили все аспекты двусторонних отношений. Отдельное внимание было уделено оборонительной поддержке.

На встрече стороны также обсудили гарантии безопасности и присоединение Польши к совместной декларации "Группы семи", согласованной в Вильнюсе.

"Благодарен за готовность начать работу по двустороннему соглашению между нашими государствами. Но уверен: соглашение может быть очень амбициозным, именно таким, в котором нуждаются наши народы. Отдельно хочу поблагодарить и за совместную работу с Польшей по формуле мира – Польша поддерживает глобальные усилия, участвует в соответствующих встречах. Это важно", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, лидеры обсудили ситуацию на границе между Украиной и Польшей. Глава государства акцентировал на важности преодолевать вместе любые проблемы - максимально прагматично, ради общих интересов.

"Мы обсудили с господином премьер-министром, что на уровне правительств наших государств можно решить все критические вопросы, которые есть", - сказал он.

Собеседники также уделили внимание вопросу сотрудничества в энергетической сфере, возможности увеличения и укрепления энергетического потенциала.

"Это касается, в частности, и расширения соответствующей инфраструктуры энергетических связей между Украиной и Польшей, наши чиновники это все проработают", – уточнил Зеленский.

Глава государства также обсудил с польским премьер-министром движение Украины в Европейский Союз, в частности обмен опытом взаимодействия с европейскими институтами.

Дональд Туск заверил, что Польша постарается помочь во всех аспектах процесса вступления в ЕС так, чтобы полное членство Украины в Евросоюзе быстро стало фактом.

"Мы также будем сотрудничать во всех других форматах, поэтому я сообщил господину Президенту, что Польша присоединилась сегодня к совместной декларации G7, которая была сформирована на саммите НАТО в Вильнюсе", – отметил глава правительства Польши.

Премьер-министр отметил важность украинско-польских бизнес-проектов, а также совместных инвестиций в производство оружия и амуниции.

Он также сообщил, что Польша планирует принять участие в восстановлении Украины и польское правительство назначит уполномоченного, который будет отвечать за этот вопрос.

Визит Туска в Киев

Глава польского правительства Дональд Туск внезапно пожаловал в Киев на фоне разногласий с Украиной из-за экспорта зерна. Как известно, новый премьер-министр Польши ранее поддержал соответствующее эмбарго.

Визит Туска в Украину подтвердила его канцелярия в Twitter. Ведомство опубликовало первый кадр относительно визита чиновника. Сообщалось, что чиновник будет иметь встречу с лидером Украины Владимиром Зеленским и главой кабмина Денисом Шмыгалем.

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