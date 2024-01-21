По словам президента, важно привлечь РФ "к полноценной, справедливой ответственности на всех уровнях".

Если бы не решение Кремля о начале агрессии в Украине, тысячи наших соотечественников сейчас были бы живы. Об этом в своем вечернем обращении сказал президент Владимир Зеленский.

По его словам, поэтому так важно привлечь РФ "к полноценной, справедливой ответственности на всех уровнях".

"На индивидуальном - чтобы каждый военный преступник отвечал, каждый террорист. И на уровне всего государства-террориста – его активами и возможностями. Россия должна почувствовать и запомнить навсегда, что больше всего от агрессии теряет именно агрессор", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что в течение уходящих суток на фронте произошло около 60 боев. Наиболее интенсивные состоялись на Авдеевском, Бахмутском, Марьинском, Купянском направлениях, а также на юге. При этом было более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня, десятки авиационных и ракетные удары, есть раненые и погибшие.

"За весь этот террор Россия будет отвечать. ... Важно привлечь Россию к полноценной, справедливой ответственности на всех уровнях. ... Всеми способами - и военными, и санкционными, и юридическими, и политическими", - резюмировал президент.

Война в Украине - последние новости

В Силах обороны юга Украины, что в Черном море стало больше ракетоносителей. Так, к фрегату "Адмирал Эссен" вновь добавился малый ракетный корабль.

Также УНИАН сообщал, что авиация ВСУ накрыла армию РФ шквалом ударов. Наши пилоты атаковали 9 районов сосредоточения личного состава и оружия противника, благодаря чему враг потерял 1 пункт управления, 3 артиллерийских средства и 1 средство ПВО.

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