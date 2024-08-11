На видео - работа военнослужащих одной из бригад.

В начале военной операции на территории России бойцы одной из бригад пополнили обменный фонд на 29 российских солдат.

Видео первых дней операции опубликовали в своем Telegram-канале аналитики DeepState. "Архивные кадры продуктивной работы одной из бригад, о которой впоследствии", - говорится в сообщении.

На обнародованном видео можно увидеть кадры взятия в плен большой группы российских солдат. Где именно это произошло - не сообщается.

Война на территории России

Напомним, ранее российское Министерство обороны сообщило о боях с украинской армией в районе населенных пунктов Толпино и Общий Колодезь в Курской области - это где-то в 25-30 километрах от границы.

Также обнародованы спутниковые снимки, которые зафиксировали усиление обороны возле Курской атомной электростанции. Некоторые эксперты считают, что именно она может быть целью военной операции. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины не комментируют эти события.

Напомним, что ранее россияне объявили режим "контртеррористической операции" в Курской, Белгородской и Брянской областях. Сообщалось, что они перебрасывают резервы на участки, где продолжаются боевые действия.

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