Россияне сообщили о боях в населенных пунктах, расположенных в нескольких десятках километров от границы.

Россия признала, что украинские войска продвинулись вглубь ее территории минимум на 30 км. Это стало самым глубоким и значительным продвижением Украины со времени контрнаступления осенью 2022 года.

Как пишет BBC, Министерство обороны России сообщило, что его силы вступили в бой с украинскими войсками в районе поселков Толпино и Общий Колодезь.

В воскресенье оборонное ведомство заявило, что его войска "сорвали попытки мобильных групп противника с бронетехникой прорваться вглубь российской территории". В то же время россияне признали, что войска Киева имеют значительное продвижение. Толпино и Общий Колодезь находятся примерно в 25 и 30 км от российско-украинской границы.

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Кадры, опубликованные в сети и подтвержденные BBC, также показали бои возле села Левшинка, примерно в 25 км от границы.

Украинские войска заявили о захвате ряда населенных пунктов в Курской области. В частности, в сети были кадры из населенных пунктов Гуево, Свердликово, Порог. Также сообщается об интенсивных боях в городе Суджа.

Украинские войска взяли под контроль крупный газовый объект, задействованный в транзите природного газа из России в ЕС через Украину. В Сумах, которые граничат с Курской областью, корреспонденты BBC стали свидетелями постоянного потока бронетранспортеров и танков, которые двигались в сторону России.

На бронеколоннах видны белые треугольные знаки различия, чтобы отличить их от техники, которая используется в самой Украине. Тем временем появились аэрофотоснимки, на которых видно, как украинские танки воюют на территории России.

На фотографиях, проанализированных BBC Verify, также видно, как Россия строит новые оборонительные линии вблизи Курской АЭС. Отмечается, что украинские силы в пределах 50 км от объекта.

На спутниковых снимках, сделанных вчера, и снимках, сделанными несколькими днями ранее, видно несколько недавно построенных траншей неподалеку, причем ближайшая примерно в 8 км от станции.

Россия сообщает, что 76 тысяч человек эвакуировали из приграничных районов Курской области. Местные власти объявили чрезвычайное положение.

Фронт до операции в Курске

Наступление на Курск происходит после недель продвижения России на востоке, где силы Кремля захватили ряд сел.

Некоторые аналитики предполагают, что атака на Курск является частью усилий заставить Россию передислоцировать силы с востока Украины и ослабить давление на украинскую оборону. Ранее на этой неделе президент России Владимир Путин заявил, что наступление было "большой провокацией".

Москва уже ответила на украинскую атаку. В ГСЧС Киева сообщили, что ночью в результате ракетного удара по столице погибли мужчина и его четырехлетний сын.

Противовоздушная оборона также уничтожила 53 из 57 ударных беспилотников, запущенных Россией во время ночных авиаударов. Во время обстрела Россия выпустила четыре ракеты северокорейского производства.

Бои в Курской области: последние новости

Как писал УНИАН, после начала операции ВСУ в Курской области РФ на Харьковском направлении интенсивность обстрелов снизилась. Оккупанты стали меньше применять артиллерию. Впрочем, по словам украинских военных, ситуация на Харьковском направлении остается сложной.

Также мы рассказывали, что Беларусь начала нагнетать ситуацию на границе, очевидно, по просьбе России пытаясь оттянуть украинские войска на фоне курской операции. Однако по словам спикера ГПСУ Андрея Демченко, пограничники пока не заметили прибытия белорусских войск к границе.

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