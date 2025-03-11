Он жалуется на российских командиров.

В плен украинского "Азова" попал российский захватчик из Чувашии, который пошел на войну против Украины ради денег.

На опубликованном в Telegram-канале "Николаевский Ванек" допросе Сергей Краснов рассказывает, что хотел заработать и "поставить себе зубы". По словам захватчика, ему обещали службу сварщика в ремонтном батальоне, однако потом сделали штурмовиком.

Во время боя украинские защитники с помощью дронов загнали шестерых оккупантов в подвал. Выжил только Краснов, он единственный и сдался в плен. Оккупант клянет российских командиров за то, что они отправляют в бой "больных людей":

Видео дня

"Как командиров оценивать? Глухих в бой бросают. Автомат тебе [дают] и иди. Что делать? Куда идти? Засунули тебя, иди как мясо".

Плен ВСУ

Как сообщал УНИАН, ранее в украинский плен попали захватчики из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, которая известна своими зверскими поступками.

Бойцы 3-го батальона бригады "Спартан" Нацгвардии публиковали видео, на котором можно увидеть операцию по взятию в плен группы российских военнослужащих.

Также Вооруженные силы Украины неоднократно брали в плен иностранных наемников, которые воевали на стороне России. Они прибывали из разных стран, включая африканские и азиатские государства.

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