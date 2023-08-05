В эту группу вошло восемь пилотов. Впрочем, всего учения готовятся пройти 32 боевых пилота.

Украина сформировала группу пилотов для обучения на американских истребителях F-16. Туда вошли восемь военных, свободно владеющих английским языком.

Как пишет Politico со ссылкой на слова официального представителя США и человека, информированного о планах Украины, эти пилоты готовы начать тренировку на истребителях, как только будет готов официальный план обучения.

Издание отмечает, что план обучения разрабатывает небольшое количество европейских союзников, а будут утверждать США. Точная дата начала этих учений неизвестна.

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Представитель США также рассказал, что есть еще 20 украинских пилотов, которые немного владеют английским и они могут начать занятия на языковых курсах в Соединенном Королевстве уже в этом месяце. Вероятно, именно о них вспоминал президент Владимир Зеленский, анонсируя начало учений уже в августе.

"Всего определены 32 украинских пилота – достаточно для двух эскадрилий – которые потенциально могут принять участие в учебной программе, но знание английского языка остается камнем преткновения", – пишет издание.

F-16 для Украины: когда будут учить украинских пилотов

Напомним, что накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обучение украинских пилотов на самолетах F-16 начнется уже в августе.

Начало обучения украинских пилотов затянулось из-за того, что США ожидают окончательный план таких тренировок от европейских стран, в которых они состоятся. В частности, без него в Штатах не могут сертифицировать передачу учебных пособий, тренажеров и другого оборудования, необходимого для обучения.

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