Правоохранители пробрались в полуразрушенное здание и вытащили оттуда охранников.

В Национальной полиции показали, как правоохранители спасали людей из-под завалов на Одесчине после вчерашних обстрелов.

Ролик опубликовали в официальном Telegram-канале Нацполиции.

"Одесчина: полицейские спасают из разрушенного ракетами объекта гражданской инфраструктуры охранников. К большому сожалению, по дороге в больницу жизнь одного мужчины оборвалась. На этих кадрах — последствия "денацификации" жителей Одесчины, которую устроили российские оккупанты в 77-ю годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне", — сообщили в Национальной полиции.

На видео показывается, как правоохранители пробираются в полуразрушенный дом. Группа полицейских обнаруживает пострадавшего, кладет его на носилки и выносит из здания.

Напомним, вчера, 9 мая, российские оккупанты обстреляли Одессу семью ракетами. Удары нанесли по торговому центру и складу продукции широкого потребления. Один человек погиб, а еще пятеро получили ранения. Рашисты также повредили частные дома в пригороде и обстреляли населенные пункты в области.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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