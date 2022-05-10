В Национальной полиции показали, как правоохранители спасали людей из-под завалов на Одесчине после вчерашних обстрелов.
Ролик опубликовали в официальном Telegram-канале Нацполиции.
"Одесчина: полицейские спасают из разрушенного ракетами объекта гражданской инфраструктуры охранников. К большому сожалению, по дороге в больницу жизнь одного мужчины оборвалась. На этих кадрах — последствия "денацификации" жителей Одесчины, которую устроили российские оккупанты в 77-ю годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне", — сообщили в Национальной полиции.
На видео показывается, как правоохранители пробираются в полуразрушенный дом. Группа полицейских обнаруживает пострадавшего, кладет его на носилки и выносит из здания.
Напомним, вчера, 9 мая, российские оккупанты обстреляли Одессу семью ракетами. Удары нанесли по торговому центру и складу продукции широкого потребления. Один человек погиб, а еще пятеро получили ранения. Рашисты также повредили частные дома в пригороде и обстреляли населенные пункты в области.
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