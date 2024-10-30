Сообщается, что окраины города уже заблокированы, хотя в нем остается еще почти 12 тысяч жителей.

В целях обороны город Покровск Донецкой области полностью заблокируют для захода и выхода. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Покровска Сергей Добряк в эфире телемарафона.

"Строительство эшелонированной обороны продолжается с 2022 года. Есть план обороны города. Согласно этому плану мы уже заходим в город. Люди это видят. Поэтому мы еще раз призываем людей эвакуироваться, потому что город будет блокироваться полностью для заходов и выходов из микрорайонов и улиц. Мы уже блокируем окраины города", - подчеркнул он.

По его словам, враг уже в 6,7 км от одной из окраин Покровска. При этом в городе остается 11900 жителей, из них 55 - это дети, добавил Добряк.

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"Мы призываем людей выезжать хотя бы на зиму, потому что в мороз будет очень трудно, потому что отопительного сезона не будет, но будут пункты обогрева", - подчеркнул Добряк.

Он предупредил, что в Покровске оставаться опасно: критическая инфраструктура города разрушена на 80%, враг уничтожает дома, социальную сферу.

Наступление на Покровск - актуально

Как сообщал УНИАН, военный эксперт Иван Ступак отмечал, что российские захватчики вместо прямого штурма в лоб попытаются обойти Покровск со всех сторон, чтобы его захватить тем же способом, как был оккупирован Угледар.

По его словам, есть подтверждение захвата населенного пункта Кураховка, и Селидово уже окончательно перешло под контроль россиян. При этом Ступак выразил уверенность в том, что в ближайшее время начнутся штурмовые действия самого города Покровск.

По мнению эксперта, оккупанты, вероятно, будут обходить город Покровск, перерезать сообщение с городом Павлоград Днепропетровской области и пытаться его не уничтожить, а захватить.

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