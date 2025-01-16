По словам Сергея Грабского, задача №1 для россиян сейчас - выполнить показательно-политическую задачу с выходом на границу Днепропетровской области.

Для российских войск будет довольно сложной задачей как штурмовать Покровск, так и блокировать город. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в эфире Свобода Live.

В частности, Грабского спросили, согласен ли он с прогнозом аналитиков, что в ближайшем будущем Покровск и Мирноград ждет блокада.

"Россия, несмотря на то, что она рассматривает вопрос городских боев как удобный вариант ведения боевых действий, одновременно осознает, что это очень затратный вид боевых действий, даже для них... Таким образом, мы говорим о том, что россиянам будет очень дорого проводить непосредственно штурмовые действия в направлении Покровска-Мирнограда", - отметил Грабский.

Видео дня

По его мнению, россияне понимают, что Покровск и Мирноград - это укрепленные зоны Сил обороны Украины, штурмовать их будет очень сложно.

"Поэтому они и пытаются сейчас выполнить задачу №1 - продвинуться как можно дальше вдоль трассы, которая соединяет Покровск с Днепропетровской областью, и выполнить такую показательно-политическую задачу, как выйти на границу Днепропетровской области с целью хотя бы декларации хоть каких-то успехов", - заявил эксперт.

При этом он добавил, что сейчас россияне пытаются "вбить клин" между Покровском и Великой Новоселкой:

"Именно здесь противник пытается продвигаться вперед. Как ситуация будет развиваться, будет зависеть от наших Сил обороны".

Говоря о возможности войск оккупанта в случае блокады Покровска и Мирнограда наступать на Павлоград, Грабский сказал, что вряд ли на это у россиян хватит сил.

"Заблокировать Покровск и Мирноград потребует достаточно больших ресурсов, это достаточно сложная задача. Хватит ли у противника сил распределять ресурсы для того, чтобы одновременно блокировать Покровск и Мирноград, и проводить наступательные действия на Павлоград - вопрос достаточно сложный. Потому что сил может просто не хватить", - сказал военный.

Бои за Покровск - актуальные новости

Как сообщал УНИАН, на днях бывший сотрудник СБУ Иван Ступак высказал мнение, что Россия планирует взять Покровск в окружение. Это видно из того, что сейчас РФ пытается перерезать главные дороги в город. По словам Ступака, РФ стремится таким образом заставить Силы обороны Украины самостоятельно отойти от Покровска.

Впоследствии аналитики проекта DeepState информировали, что продвижение россиян вблизи Покровска в очередной раз указывает на их намерение обойти город с целью его окружения. Аналитики заявляли, что главной проблемой является то, что враг хочет овладеть логистикой. Цель оккупантов - дорога из Павлограда на Покровск, которая уже находится в зоне риска для передвижения.

Вас также могут заинтересовать новости: