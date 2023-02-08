Коптер противника MAVIC3 военные сбили из антидронового ружья.

Украинские пограничники сбили вражеский дрон на Запорожском направлении. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Пограничники отправили вражеский коптер по курсу российского корабля", - говорится в сообщении

Отмечается, что 7 февраля на Запорожском направлении пограничники совместно с Силами обороны обнаружили дрон противника MAVIC3.

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"Из антидронового ружья вражеская пташка была сбита", - рассказали в ГПСУ.

Ситуация в Запорожской области

Оккупанты продолжают укреплять линию своей обороны на Запорожье. Одновременно с этим они оказывают мощное морально-психологическое давление на местное население.

В то же время американский Институт изучения войны сообщает, что Россия концентрирует военную технику и живую силу для проведения "решительного наступления" на Бахмутском направлении и на западной части Луганской области. Эксперты прогнозируют, что россияне вряд ли нацелятся на Запорожье.

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