Иранский дрон-камикадзе, которым сегодня враг пытался атаковать Одессу, сбит над Черным морем.
Об этом журналистам сообщили в Оперативном командовании "Юг".
Отмечается, что оккупанты пытались атаковать Одессу дроном-камикадзе типа Shahed-136 ("Шахид-136").
"Силами противовоздушной обороны беспилотный летательный аппарат уничтожен над морем", - говорится в сообщении.
Вражеские атаки дронами-камикадзе - важные новости
В середине августа стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников.
13 сентября Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что украинские военные впервые сбили иранский ударный дрон Shahed-136. Беспилотник сбили вблизи Купянска Харьковской области.
Также враг атаковал этими дронами-камикадзе Одесскую и Николаевскую области. 30 сентября стало известно, что противник направил в Одесскую область два беспилотника, а в Николаевскую - пять.
Силы противовоздушной обороны на подлете к Одессе сбили два дрона-камикадзе противника.
По данным Генштаба ВСУ, с 24 фавраля по состоянию на 4 октября на территории нашего государства уже уничтожили 1 028 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня.