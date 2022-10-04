Силы ПВО Украины сбили беспилотник противника.

Иранский дрон-камикадзе, которым сегодня враг пытался атаковать Одессу, сбит над Черным морем.

Об этом журналистам сообщили в Оперативном командовании "Юг".

Отмечается, что оккупанты пытались атаковать Одессу дроном-камикадзе типа Shahed-136 ("Шахид-136").

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"Силами противовоздушной обороны беспилотный летательный аппарат уничтожен над морем", - говорится в сообщении.

Вражеские атаки дронами-камикадзе - важные новости

В середине августа стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников.

13 сентября Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что украинские военные впервые сбили иранский ударный дрон Shahed-136. Беспилотник сбили вблизи Купянска Харьковской области.

Также враг атаковал этими дронами-камикадзе Одесскую и Николаевскую области. 30 сентября стало известно, что противник направил в Одесскую область два беспилотника, а в Николаевскую - пять.

Силы противовоздушной обороны на подлете к Одессе сбили два дрона-камикадзе противника.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 фавраля по состоянию на 4 октября на территории нашего государства уже уничтожили 1 028 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня.

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