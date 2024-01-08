Об этом сообщают в сети.

В сети сообщили о гибели украинского пилота боевого самолета МиГ-29 Владислава "Blue Helmet".

Евгения Нестеренко опубликовала в Instagram сообщение в его память. "Ты любил свою работу, свою жизнь, свое небо, но оно сыграло с тобой злую шутку. Ты навсегда останешься в моем сердце лучшим мальчиком в мире. И не только в моем. Мне так много твоих знакомых говорят, что ты самый лучший. Тебя действительно все очень любят", - написала девушка.

Украинскому пилоту было 23 года. "Вечного тебе полета, мой ангел. Я верю, что ты все видишь... я сделаю все, чтобы виновные были наказаны!" - добавила она.

Украинский летчик Вадим "Karaya" Ворошилов написал в Instagram что ему не хватает слов, чтобы выразить все свои мысли. "Только 23 года. Он отдал свою молодость военному делу, защите нашего государства. Украина теряет лучших своих сыновей", - добавил он.

Гибель украинских пилотов:

Напомним, что в августе 2023 года во время выполнения боевого задания в небе вблизи Житомира столкнулись два учебно-боевых самолета L-39.

В результате этой аварии погибли три пилота Воздушных Сил Вооруженных сил Украины. Среди погибших был известный пилот 40-й бригады тактической авиации "JUICE". Началось расследование обстоятельств инцидента.

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