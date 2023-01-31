На его счету уничтожение около 600 оккупантов.

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб командир авиационного звена авиационной эскадрильи Даниил Мурашко.

На странице 299 бригады тактической авиации им. генерал-лейтенанта Василия Никифорова в социальной сети Facebook отмечают, что он был одним из лучших офицеров бригады. С ним простились 30 января.

"Во время выполнения боевой задачи в составе пары 27 января 2023 года был подбит вражеским истребителем. Увидев вблизи населенный пункт Шабельковка, пилот, несмотря на малую высоту полета, до последней секунды пытался увести самолет от жилых зданий. В связи с этим потерял высоту, не смог безопасно катапультироваться и погиб смертью Героя", - говорится в сообщении.

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Что известно о Данииле Мурашко

С начала повномасштабого вторгення он совершил 141 боевой вылет, уничтожил около 70 единиц бронированной техники, более 80 автотранспортных средств, примерно 30 автоцистерн горюче-смазочных материалов и около 600 оккупантов.

Также он неоднократно выводил авиационную технику из под авиационных и ракетных ударов.

Мурашко уже наградили орденами Богдана Хмельницкого всех трех степеней. Также командование воинской части представило его к присвоению звания "Герой Украины" (посмертно).

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