Отец оккупанта назвал сына "мучеником", который погиб за Россию.

В Украине ликвидировали одного из самых влиятельных палестинских боевиков Рами аль-Фарру, воевавшего на стороне России.

Как сообщает Newsweek, ликвидацию боевика подтвердил его отцом Хайтам аль-Фарра. Он заявил, что его сын погиб 5 августа во время боевых действий в Украине. Это первый известный случай гибели палестинца во время российско-украинской войны.

Аль-Фарра занимался "охраной военных, разминировавших территорию" где-то вблизи города Бахмут. Отец заявил, что боевик погиб, "спасая своих раненых друзей".

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Аль-Фарра родился в России в 1994 году в семье россиянки и отца-палестинца. Детство он провел в Секторе Газа, а подростком вернулся в Российскую Федерацию. В 2007 году аль-Фарра уехал из Газы и жил в Краснодарском крае.

Отец Аль-Фарры рассказал, что боевик имел и российское гражданство, и палестинский паспорт. На войну он якобы пошел добровольно, подписав контракт с Минобороны России.

"Он погиб как мученик за великую Россию", - сказал изданию отец аль-Фарры, назвав своего сына героем.

Он назвал украинские обстрелы, в результате которых погиб его сын, "трусливыми", поскольку боевик якобы "не воевал, а занимался разминированием".

В то же время палестинские СМИ пишут, что аль-Фарра погиб в России. По одной из версий, это был ракетный удар, по другой - взрыв гранаты в Москве.

Главный редактор русскоязычного израильского издания Newsru.co.il Евгений Финкель заявил, что семейный клан аль-Фарра является "одним из самых влиятельных на юге Сектора Газа".

Потери РФ - актуальные данные

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки уничтожено 480 российских оккупантов.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили 256 050 человек.

Также уничтожено много вражеской техники: БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 4272 (+24 за минувшие сутки),боевых бронированных машин – 8398 (+18), артиллерийский систем ‒ 5169 (+17) , танков ‒ 4329 (+5), средства ПВО ‒ 486 (+1), крылатые ракеты – 1406 (+2), автомобильной техники и автоцистерн-7641 (+27).

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