Начальник штаба Русского добровольческого корпуса "Фортуна" считает, что данный инцидент свидетельствует об уровне подготовки пограничной службы РФ.

Начальник штаба Русского добровольческого корпуса Александр "Фортуна" в эфире информационного телемарафона прокомментировал поступающую сегодня информацию о ситуации в Брянской области и подорванной машине Минобороны РФ.

"В Брянской области постоянно что-то взрывается, они (российские военные - УНИАН) где-то ездят и взрываются на своих минах, на еще на чьих-то минах. Я так думаю, что это свидетельствует об уровне подготовки пограничной службы, в первую очередь об этом", - акцентировал он.

Александр "Фортуна" констатировал, что замок на границе РФ невидимый: "Замок только в головах и в мнении людей о том, что он существует".

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Также начальник штаба РДК отметил миссию в Белгородщине и отреагировал на информацию украинской разведки о том, что Россия отошла из некоторых поселков на своем приграничье.

"На сегодняшний момент в Белгородской области происходит операция "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России". Существует такая информация о том, что часть административного аппарата управления вывезена за пределы куда-то. Вроде бы как есть информация, что вывезены жители каких-то сел, но она ничем не подтверждена. Есть информация о переброске военной техники и личного состава армии РФ на данное направление с фронта - это уже соответствует действительности", - подчеркнул "Фортуна".

Начальник штаба Русского добровольческого корпуса акцентировал, что военная цель первого этапа операции русских добровольцев была заключена в том, чтобы стянуть часть войск РФ с фронта в Белгородскую область. "Мы же все слушаем, как говорят, что границы России на замке, и теперь мы все понимаем, что замок, наверное, там игрушечный. Там есть части профессиональные, есть пограничники и ФСБ РФ, и десантники, и срочники, и мобилизованные. Но они по-прежнему не готовы к подобным действиям с нашей стороны", - констатировал "Фортуна".

Прорыв российской границы - главное

21 мая 2023 года бойцы "Русского Добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" осуществили первый "рейд" по прорыву российской границы в Грайворонском районе Белгородской области. Добровольцы оценили свою операцию, как успешную и отметили, что в результате было нанесено поражение вооруженным силам РФ, ФСБ, Росгвардии и Министерству обороны. Представители РДК и Легиона Свобода России заявили, что дальше масштаб миссии будет только нарастать.

Украина заявила, что не имеет отношения к этим "рейдам" в Брянскую область граждан РФ, которые проводят там операцию для "создания полосы безопасности".

26 мая представитель украинской разведки Андрей Юсов, комментируя последние события с "рейдами" российских повстанцев в Белгородскую область, заявил, что Россия отошла из некоторых поселков на своем приграничье. При этом представитель ГУР МО Украины из соображений безопасности не стал уточнять детали.

Сегодня, 27 мая, в Брянской области РФ, которая граничит с Украиной, снова было неспокойно. В регионе дрон-камикадзе атаковал автомобиль "Нива" Минобороны РФ на дороге Бровничи - Сушаны в Брянской области. РосСМИ писали, что погибли двое военнослужащих, а на месте происшествия работают экстренные службы. В сети также публиковались фото поврежденной "Нивы".

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