По словам советника главы ОП, на фоне трусости, которую проявил Путин во время мятежа Пригожина, на Западе возникла новая дискуссия. Если раньше диктатора опасались из-за "силы", теперь, слабый Путин - выгоден, ведь его поведение больше не вызывает интригу.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Запад пытается сохранить слабого "дьявола" в лице Путина, с учетом той трусости, которую проявил диктатор во время мятежа Пригожина.

В комментарии оппозиционному журналисту Майклу Наки политик указал, что психологический "почерк" Путина за годы правления не изменился: он все тот же абсолютный трус. Единственным новшеством в поведении Путина является "синдром отложенного решения".

"Когда возникает кризисная ситуация, он не готов глубоко проникать в эту ситуацию, ее анализировать и, соответственно, делать те или иные логические выводы... То есть, грубя говоря, Путин наконец-то показал свое истинное лицо", - заявил он.

Подоляк указывает, что это тип поведения, характерный для Путина, как во внутренней, так и в международной политике. Лидер РФ может что-то инициировать и поручить другим людям, но сам в этот момент будет уже "бежать", защищая себя. Наконец-то трусость Путина и его политического окружения также осознала российская элита, подчеркнул Подоляк.

"На внутреннем рынке идет странная дискуссия. Раньше был "сильный Путин" - это было страшно, так как он может использовать ресурсы, чтобы настоять на своем видении конца войны. Сейчас говорится другая версия: "Смотрите, Путин слаб, предсказуем. Тот же "дьявол", но понятный нам. Потому что любой другой "дьявол" такого типа, как Пригожин - абсолютный хаос, непонятный. Так что давайте думать о том, как сохраниться слабому Путину". Это, конечно, феноменальная дискуссия внутри западных элит, но она присутствует", - указал он.

Подоляк спрогнозировал, что Запад постепенно мигрирует от традиционной "политики опасения" в отношении РФ к максимально радикальным решениям. Однако из-за слабого аналитического аппарата, на котором строятся умозаключения европейских и американских политиков, на это, вероятно, понадобится больше времени, считает советник главы ОП.

Подоляк уточнил, сколько после мятежа Путин способен вести войну

Раннее советник главы ОП также прокомментировал, сколько еще времени лидер РФ способен вести войну в Украине после волнений 23-24 июня (когда "вагнеровцы" перепугали Путина шествием на Москву, которое скоропостижно закончилось).

Политик считает, что если в РФ не случится аналогичных "форс-мажоров", то исходя из "математического ресурса" одной и второй стороны, боевые действия могут длиться месяцами. Речь идет об оружии, которое осталось в резервах РФ и которое пытается накопить Украина.

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