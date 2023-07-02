Советник главы Офиса президента отметил, что есть множество факторов, которые могут привести к ускоренному финалу России, но если ориентироваться на "математику фронта"- количество ресурсов одной и второй сторон - можно сделать прогноз.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк уточнил, сколько еще может продлиться война с РФ, с учетом неудачной попытки мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

В эфире "Ходорковский Live" он заявил, что к ускоренному "финалу" Россию может подтолкнуть множество факторов. Попытка госпереворота Пригожина показала, что власть в РФ вполне могла оказаться под тотальным контролем силовой группировки, в вероятность "правления" которой еще "вчера" никто не верил.

Другими словами, крах РФ может случиться из-за любого подобного форс-мажора или же при других сценариях, например, при тактических успехах ВСУ на фронте.

"Тут могут быть разные сценарии. Например, существенные тактические поражения по линии фронта. Там одно, два, три - на том или ином направлении - резко ускорят падение всей этой группировки оккупационной, бегство этой группировки. И, конечно же, это приведет к очень быстрому обнулению этой политической элиты, которая сейчас находится в России", - указал он.

По словам Подоляка, внутренний диалог в России о том, кто может перехватить власть у "слабого" президента Путина - начался. Скорее всего, на его место рассматривается некая "консенсусная" фигура. Однако эта личность явно не входит в ближайшее окружение Путина, тот же Патрушев (секретарь Совбеза РФ) - маловероятный вариант, подчеркнул Подоляк: "Он абсолютно точно такой же нерациональный человек (как Путин - УНИАН) - не имеет логики, как таковой, и не понимает процессы, происходящие сегодня на фронте, в Украине и в глобальной политике", - отметил советник главы ОП.

Он уточнил, прогнозируя российский "финал", следует ориентироваться на "математические возможности" одной и второй стороны. В данном случае, если исключить ситуации, как в случае с пригожинским "форс-мажором", война может идти месяцами.

"Если исходить из математических возможностей и ресурсов, которые еще остались у РФ, и которые накапливает Украина, это (война - УНИАН) может растянуться на месяцы, если не случится такого же форс-мажора, как мы с вами видели 23-24 июня", - считает Подоляк.

Жданов указал на варианты капитуляции для Путина

Напомним, что ранее военный эксперт Олег Жданов оценил "жизнеспособные" варианты капитуляции для лидера РФ Владимира Путина.

По его словам, диктатор может либо загнать Россию в полную изоляцию, в случае внезапного "осознания", что он уже проиграл войну и нет смысла держать оккупантов в Украине. Тогда для Киева может отыграться вариант "второго Израиля", когда Путин будет периодически стрелять по нашим территориям всем, что у него есть.

Также есть второй вариант: если ВСУ выйдут на госграницу Украины Путина, вероятнее всего, свергнут, а его преемники будут куда более лояльны к уступкам и переговорам, с учетом жадности в отношении своих денег и активов, которые находятся в ЕС.

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