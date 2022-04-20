Советник руководителя ОП отметил, что мир продолжает смотреть на убийство детей в прямом эфире и молчать.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк относительно ситуации в Мариуполе заявляет, что религиозные и мировые лидеры могут остановить убийства, если договорятся о зеленом коридоре.

Об этом он сообщил в Twitter.

"55-й день войны. Россия продолжает сбрасывать на "Азовсталь" сверхмощные антибункерные бомбы", - отметил Подоляк.

Советник руководителя ОП отметил, что мир продолжает смотреть на убийство детей в прямом эфире и молчать.

"Религиозные и мировые лидеры могут это остановить, если договорятся о зеленом коридоре. Иначе кровь будет и на их руках", - подчеркнул он.

Блокада Мариуполя: что известно

С первых дней вторжения Мариуполь является самой горячей точкой в Украине. В городе разрушены 90% всех зданий. Бои не прекращаются. Город постоянно бомбят. В Мариуполь невозможно доставить ни еду, ни медикаменты. Город находится в блокаде.

По информации советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в Мариуполе оккупанты бьют бомбами по "Азовстали", стреляют из артиллерии и танков по жилому сектору Левобережного района.

Недавно кум Путина, нардеп Виктор Медведчук предложил президентам Украины и РФ рассмотреть возможность его обмена на мирных жителей и защитников Мариуполя. Как известно, подозреваемый в госизмене Медведчук был недавно задержан и сейчас находится под арестом.