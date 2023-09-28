По его словам, огромного объема ресурсы оккупанты подвозить не могут с других направлений, кроме Крымского полуострова.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в дальнейшем в украинско-российской войне все будет происходить исключительно по сценарию Генштаба ВСУ, потому что сегодня инициатива полностью в Украины.

"Да, нам не хватает определенного инструмента для объемной реализации этой инициативы. Я разделю на две части. Первая часть - это тактические операции, которые идут по всей линии фронта на разных направлениях. Мы с вами слушаем Александра Тарнавского, Александра Сырского, и они четко говорят о том, что происходит на переднем крае", - сказал он в интервью 24 Каналу.

Советник напомнил, что россияне говорят о том, что будут строить железнодорожные пути для того, чтобы из Ростовской области подвозить что-то напрямую в Запорожскую или Донецкую области. По его словам, огромного объема ресурсы оккупанты подвозить не могут с других направлений, кроме Крымского полуострова.

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"Крым - это большая логистическая и складская инфраструктура. Там сотни складов разного уровня, тренировочных площадок и мест, где можно подвести резерв, провести определенные ротации, слаживания и тому подобное. Там огромные склады с топливом, снарядами, да действительно большое количество самолетов. Это все надо уничтожать. Потому что если мы это уничтожаем, тогда существенно падает способность российской армии сопротивляться на тех или иных направлениях. Количество давления на полуостров Крым будет увеличиваться, потому что для нас важно и отогнать остатки Черноморского флота из акватории Крыма, и открыть небо, и уничтожить логистику, чтобы уменьшить поставки ресурса и резерва врага на передний край на 30-40%", - добавил он.

Война в Украине - ситуация на фронте

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Также отмечается, что один удар был нанесен по зенитно-ракетному комплексу и по двум станциям РЭБ противника. Украинскими защитниками было уничтожено 2 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Российские войска с начала 2023 года смогли оккупировать около 500 км2 территории Украины, что меньше площади Киева или Нью-Йорка. Как сообщает The New York Times со ссылкой на данные Института изучения войны, РФ в этом году захватила около 857 км2, но ВСУ вернули уже 370 км2 из них. Сейчас захватчики удерживают около 487 км2.

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