Также ударили по двум станциям РЭБ противника.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Также отмечает, что один удар был нанесен по зенитно-ракетному комплексу и по двум станциям РЭБ противника. Украинскими защитниками было уничтожено 2 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Также В Генштабе сообщили, что подразделениями ракетных войск поражен зенитно-ракетный комплекс, 11 артиллерийских средств и склад боеприпасов противника.

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В то же время сегодня ночью, российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131" из 39 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" было уничтожено 31 нашей противовоздушной обороной.

"В целом, враг нанес 76 авиационных ударов и совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения", - сообщает Генштаб.

При этом отмечает, что разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Война в Украине - последние новости

28 сентября, около 13:10 россияне нанесли авиаракетный удар двумя ракетами по Авдеевскому коксохимическому заводу. На предприятии произошел пожар. Одна из ракет попала в склад хранения нафталина. Обошлось без пострадавших.

На Запорожском направлении штурмовики и разведчики взяли в плен диверсионно-разведывательную группу российских оккупантов. Диверсанты были одеты в форму украинских защитников.

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