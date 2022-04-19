Советник руководителя ОП подчеркнул, россияне это весьма успешно делают, а "мы им в этом поможем".

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк предполагает, что российские оккупанты хотят доказать миру, что они - варварская цивилизация, которую надо изолировать.

Об этом он сообщил в видеообращении, которое опубликовал в Twitter.

"Сегодня российская сторона анонсировала начало второй фазы "спецоперации". Они любят придумывать какие-то там символы, чтобы быть похожими на нацистов. Это же символизм нацистской империи. Для нас нет разницы, в какой фазе и сколько уничтожать представителей российской армии, которые не умеют воевать, а умеют только убивать людей и разрушать инфраструктуру, прежде всего, гражданскую", - отметил Подоляк.

Советник главы ОП добавил, что до сих пор не понял, что РФ хочет доказать миру.

"Вероятно, они хотят доказать, что это какая - то варварская цивилизация, которую надо изолировать от мира", - сказал он.

По словам Подоляка, россияне это весьма успешно делают, а мы им в этом поможем".

Также Украина поможет миру понять, что с такой цивилизацией вообще не надо иметь дел, подчеркнул Подоляк.

"Ну хорошо, они пойдут сегодня на Донбасс, они потеряют еще определенное количество своих людей, которых они не считают за людей. Хорошо, мы в этом тоже им поможем", - сказал он.

Советник подчеркнул, что главное для Украины - сохранить максимальное количество своих людей, свою инфраструктуру, чтобы можно было построить Украину после нашествия оккупантов.

"Поэтому давайте спокойно выдержим натиск, вернем им долги, которые нужно будет вернуть за погибших наших людей, а после этого начнем строить большую и мощную Украину", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня Подоляк признал, что переговоры с Россией фактически заморожены. Он не смог спрогнозировать, когда состоится следующий раунд прямых переговоров.

Вас также могут заинтересовать новости: