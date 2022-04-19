Единственный способ быстро закончить войну - вооружить Украину и "обескровить" Россию путем введения нефтяного и газового эмбарго.
Об этом заявил советник главы Офиса президента, член украинской переговорной группы Михаил Подоляк в Twitter.
Он предупредил, война в Украине может затянуться, что спровоцирует продовольственный кризис по всему миру.
"Затяжная война в Украине может повлечь продовольственный кризис по всему миру, говорят ведущие аналитики. Единственный способ быстро закончить войну – вооружить Украину и обескровить Россию через нефтяное и газовое эмбарго. Кто выбирает закрывать глаза на войну, боясь роста цен, получит и то, и другое", – написал Подоляк.
Новая фаза войны
Накануне, 18 апреля, секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил начало новой фазы российского наступления на востоке Украины.
Ночью и утром 19 апреля российские силы сосредоточились на прорыве нашей обороны Луганской и Донецкой области. Также в планы оккупантов входит полный контроль над Мариуполем.
Продолжаются обстрелы южных городов Украины.