В городе нет света, воды и газа.

После освобождения города Изюм Харьковской области стали известные новых факты зверств российских оккупантов.

О преступлениях захватчиков и о ситуации в освобожденном городе на данный момент рассказал заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин в эфире канала FREEDOM.

"Я не могу оценить количество жертв (среди гражданских – УНИАН), оно может быть больше или меньше тысячи человек, но я вам скажу, что из Изюма поступает очень тревожная информация по поводу того, что у нас уже обнаружены массовые захоронения, обнаружены тела людей, которые были убиты… Мы уже знаем фамилии этих людей, мы уже знаем обстоятельства… Мы знаем о тюрьмах, знаем истории оттуда, как люди спасались, когда заходили ВСУ… Знаем, что в этих тюрьмах женщин пытали током, издевались, подвергали неимоверным испытаниям", – отметил он.

"Те истории, которые мы слышали, те зверства… животные себя так не ведут", – добавил Мацокин.

По его словам, сейчас гуманитарная ситуация в Изюме очень сложная, до 75% города разрушено, нет воды, света, газа, а улицы усыпаны опасными минами.

"В Изюме сегодня небезопасно. Город сильно заминирован. Русские перед тем, как уходить, засыпали город "лепестками", что очень опасно для прохода и для проезда. Поэтому я бы рекомендовал людям не спешить возвращаться", – отметил Мацокин.

Напомним, ранее сообщалось, как в освобожденном селе на Харьковщине нашли тела людей со следами пыток.

Вас также могут заинтересовать новости: