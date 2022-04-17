В селе Гавриловка на Херсонщине рашисты обстреляли группу подростков, которые шли в магазин за хлебом.
Об этом сообщается в местном паблике Новости Нововоронцовщини.
По словам свидетелей, несовершеннолетние шли по улице и разговаривали по телефону, когда в это время российские войска произвели предупредительные выстрелы.
Когда дети начали бежать – оккупанты открыли огонь уже по ним.
Одного ребенка ранили. Сегодня ребенок от полученных ран скончался.
Война России против Украины: новые данные
Россия вторглась на территорию Украины утром 24 февраля. Однако после провала в наступлении на Киев была вынуждена отступать к Беларуси.
Сейчас оккупанты планируют еще один штурм - востока Украины и выхода на пределы всей Луганской и Донецкой области. Тяжелые бои продолжаются в этом регионе с начала полномасштабной войны.
Самой тяжелой ситуация остается в Мариуполе. Оккупанты окружили город и делают неудачные попытки атак на "Азовсталь".
При этом продолжается террор тамошнего населения: людей пытают, убивают, сжигают в мобильных крематориях с целью сокрытия доказательств преступлений, а также депортируют в фильтрационные лагеря в России.
Защитники мужественно сдерживают попытки врага прорваться в Харьков. По состоянию на утро 17 апреля противнику удалось вплотную подойти к Северодонецку.
За время полномасштабной войны с Россией в боях с ВСУ уничтожено более 20 300 оккупантов, в то же время, по словам Зеленского, 3 тысячи украинских защитников полегли на поле боя.