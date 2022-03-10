Известно, что Захаров в 2016 году получил орден от Путина.

Во время ведения боевых действий в Броварском районе Киевской области понесла значительные потери в личном составе и технике бальйонно-тактическая группа (БТГр) 6 танкового полка (Чебаркуль) 90 танковой дивизии Центрального военного округа. В частности, ликвидирован командир полка полковник А. Захаров.

Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Украины.

"В результате значительных потерь БТГр 6 танкового полка вместе с БТГр 239 танкового полка 90 танковой дивизии были вынуждены отступить и перейти к обороне", - говорится в сообщении.

Известно, что полковник Захаров в 2016 году, еще будучи майором, получил орден от президента РФ Владимира Путина.

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