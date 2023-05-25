В самом городе пока еще остаются боевики ЧВК "Вагнер".

В пригороде Бахмута российские оккупанты заменили подразделения ЧВК "Вагнер" на регулярные армейские отряды.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. В самом Бахмуте, по ее словам, пока остаются "вагнеровцы".

Маляр добавила, что украинские войска контролируют окрестности города в юго-западной части в районе "Самолет".

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Она отметила, что восток Украины остается эпицентром боевых действий.

"Там враг осуществляет наступление на нескольких направлениях - Авдеевском, Марьинском, Лиманском, Купянском и Бахмутском", - написала замминистра.

Так, на Бахмутском направлении артиллерийскими обстрелами враг пытается остановить продвижение украинских войск по флангам.

"Сейчас враг подтягивает дополнительные подразделения на фланги для усиления", - отметила Маляр.

На Авдеевском и Марьинском направлениях атаки врага были отбиты, наступательные действия противника безуспешны.

"На Лиманском враг за прошедшие сутки взял паузу и наступательные действия не проводил. На Купянском продолжаются сейчас бои. Враг атакует, пытается захватить плацдарм для дальнейшего продвижения, несет потери", - сообщила заместитель министра.

Война в Украине - ситуация в Бахмуте

Ранее главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о выводе подразделений своих наемников из Бахмута Донецкой области. По его словам, до 1 июня все подразделения ЧВК выйдут в тыл на отдых, а потом будет "новая задача".

Ранее, 20 мая, Пригожин объявил, что его наемники якобы "захватили" Бахмут. Тогда же он отметил, что 25 мая они начнут выходить из города, а останутся там регулярные российские войска.

Впрочем, украинская сторона опровергала заявления россиян о захвате Бакхмута и подчеркивала, что украинские военные остаются в городе. В Минобороны также добавили, что украинские воины взяли город Бахмут в полуоточение, что дает им возможность уничтожать российских захватчиков.

А представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый считает, что РФ нужна эта "пиррова победа" в Бахмуте, поскольку за более чем девять месяцев безрезультатных боев российская армия превратилась в посмешище.

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