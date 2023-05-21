Россиянам нужна эта "Пиррова победа" в Бахмуте, поскольку за 9 с лишним месяцев безрезультатных боев российская армия уже превратилась в посмешище. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.
"Враг пытается больше всего выбить наши силы из Бахмута. Им нужна эта "Пиррова победа", потому что они стали посмешищем на весь мир, ведь девять с половиной месяцев уже ничего не могут сделать. Тем более они видят, что к чему-то готовимся мы, поэтому им крайне важно показать, что вот они уже имеют какой-то трофей", – пояснил он.
Спикер отметил, что поздравление, которое Владимир Путин направил в адрес "Группы Вагнера" в связи с объявленным захватом Бахмута, само по себе говорит о нелепости этой "победы".
"Даже их "недопрезидент" их поздравил, но не помню, чтобы кто-либо из его кумиров типа Сталина или Ивана Грозного поздравлял непонятную организацию с якобы взятием не до конца районного центра", – заявил Череватый.
Ситуация в Бахмуте – последние новости
Вчера главарь "Группы Вагнера" (частной армии, нелегальной даже с точки зрения российских законов) Евгений Пригожин объявил о полном захвате Бахмута. Сегодня Путин поздравил данную организацию с этим "успехом" и даже пообещал некие награды "отличившимся".
Однако, по данным украинских военных, пока небольшая часть Бахмута остается под украинским контролем. По словам самого же Череватого, бойцы ВСУ удерживают несколько зданий и фортификационных сооружений в юго-западной части города. А там, где риск потерь меньше, наши подразделения пытаются продвигаться вперед.