"Пиррова победа" в Бахмуте нужна российской армии прямо сейчас.

Россиянам нужна эта "Пиррова победа" в Бахмуте, поскольку за 9 с лишним месяцев безрезультатных боев российская армия уже превратилась в посмешище. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Враг пытается больше всего выбить наши силы из Бахмута. Им нужна эта "Пиррова победа", потому что они стали посмешищем на весь мир, ведь девять с половиной месяцев уже ничего не могут сделать. Тем более они видят, что к чему-то готовимся мы, поэтому им крайне важно показать, что вот они уже имеют какой-то трофей", – пояснил он.

Спикер отметил, что поздравление, которое Владимир Путин направил в адрес "Группы Вагнера" в связи с объявленным захватом Бахмута, само по себе говорит о нелепости этой "победы".

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"Даже их "недопрезидент" их поздравил, но не помню, чтобы кто-либо из его кумиров типа Сталина или Ивана Грозного поздравлял непонятную организацию с якобы взятием не до конца районного центра", – заявил Череватый.

Ситуация в Бахмуте – последние новости

Вчера главарь "Группы Вагнера" (частной армии, нелегальной даже с точки зрения российских законов) Евгений Пригожин объявил о полном захвате Бахмута. Сегодня Путин поздравил данную организацию с этим "успехом" и даже пообещал некие награды "отличившимся".

Однако, по данным украинских военных, пока небольшая часть Бахмута остается под украинским контролем. По словам самого же Череватого, бойцы ВСУ удерживают несколько зданий и фортификационных сооружений в юго-западной части города. А там, где риск потерь меньше, наши подразделения пытаются продвигаться вперед.

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