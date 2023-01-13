Под Бахмутом Донецкой области ликвидировали российского бизнесмена-неудачника, который пытался реализоваться в ЧВК "Вагнер".
Как сообщает OSINT-эксперт Иракли Комахидзе, в начале января ВСУ ликвидировали 37-летнего Рината Бикбулатова - уроженца Уренгой Тюменской области РФ. Чем только не пытался заниматься оккупант, но свою смерть нашел под Бахмутом в форме "Вагнера".
"Жизнь удалась - неуч и бизнесмен-неудачник реализовался в "Вагнере". Бикбулатов пытался выучиться на юриста, параллельно подал документы в Сургуте на курсы подготовки к службе в полиции. В 2021 году открыл свой бизнес в Уфе, занимаясь розничной торговлей. Но и из этой затеи мало что вышло. В результате, в сентябре Бикбулатов ушел добровольцем в ЧВК "Вагнер". Ликвидирован в январе под Бахмутом", - отметил эксперт.
Потери РФ в Украине: актуальные данные
Общие потери РФ с 24 февраля ориентировочно составили уже почти 114 тыс. человек. За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще более 400 российских оккупантов. Аналитики ISW также сообщили, что РФ не смогла захватить Соледар и терпит поражения под Кременной.
Бахмут, где ликвидировали "вагнеровца", на протяжении многих месяцев был одним из самых горячих направлений фронта. Там Пригожин отправлял на смерть сотни своих наемников.