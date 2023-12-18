Захватчик сам покупал себе обмундирование и добровольно согласился штурмовать Авдеевку.

Украинские военные продолжают массово уничтожать российских захватчиков под Авдеевкой. Среди ликвидированных оказался оккупант с "нефартовой" фамилией.

Как сообщил OSINT-эксперт Иракли Комахидзе, на Авдеевском направлении свою смерть нашел Александр Лепешкин из Челябинской области. В некрологах отмечается, что он добровольно согласился идти на штурм Авдеевки.

"Лепешкин оправдал свою фамилию - добровольно подписал контракт, потратил 160 тысяч рублей с единовременной выплаты на приобретение обмундирования и экипировки, сам вызвался на Авдеевское направление ... вообще сделал все чтобы разбиться "в лепешку", - отметил эксперт.

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Потери России - последние данные

Потери России в Украине подскочили за сутки и пересекли новую "красную линию" - теперь составляют более 347 тысяч человек.

В течение суток ликвидированы 1 090 противников, и общие потери российский оккупационных войск достигли отметки примерно 347 160 воинов. Также за последние сутки ликвидировано 44 вражеских танка, 60 боевых бронированных машин, 38 артиллерийских систем, три реактивных системы залпового огня, одно средство противовоздушной обороны и 12 дронов оперативно-тактического уровня.

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