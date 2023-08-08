Официальным стартом проекта стало подписание 4 августа 2023 года трехстороннего меморандума.

Начался первый проект в рамках глобальной инициативы "РеабиЦентр" Олеся Довгого: будет обновлено пространство для физической реабилитации в Институте травматологии и ортопедии НАМНУ. Общая цель этой инициативы – сделать реабилитацию более доступной благодаря увеличению пропускной способности и модернизации имеющихся медицинских пространств, где проходят лечение защитники и защитницы Украины.

Планируется, что в первом полугодии 2024 года Институт травматологии и ортопедии НАМНУ получит новое пространство для реабилитации раненых бойцов. Уникальной особенностью является лечение и физическое восстановление людей с боевыми травмами в одном медицинском учреждении в стационарных условиях. Благодаря этому проекту Институт сможет проводить высокопрофессиональную реабилитацию почти 1000 раненых в год, включая амбулаторное лечение.

Официальным стартом проекта стало подписание 4 августа 2023 года трехстороннего меморандума между Министерством здравоохранения Украины, Институтом травматологии и ортопедии НАМНУ и Благотворительным фондом Семьи Довгих "Можемо разом". Фонд будет выполнять функцию административно-технической платформы для инициативы "РеабиЦентр", на базе которой могут объединяться партнеры и единомышленники.

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"Сегодня потребность в быстром увеличении реабилитационных мощностей в масштабах страны настолько велика, что понадобятся сотни программ, чтобы ее удовлетворить. С понимания этой задачи и родилась инициатива "РеабиЦентр", а в ее рамках как первый шаг – проект с Институтом травматологии. На данное время наша команда уже провела там первичную оценку потребности в модернизации, а также проанализировала возможные варианты поставки оборудования. Далее будем прорабатывать конкретные детали и шаг за шагом реализуем проект", – подчеркнул Олесь Довгий.

Отметим, что инициатива "РеабиЦентр" является логическим продолжением предыдущих программ Олеся Довгого военно-медицинского направления. В частности, уже в первые дни полномасштабного вторжения вместе с партнерами передали на передовую сверхсовременную передвижную хирургию. Системно осуществляется разносторонняя поддержка медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры", который возглавляет Яна Зинкевич.

Совместно с Православной церковью Украины, Православной церковью Украины в США и Минздравом удалось передать необходимые лекарства для более чем 100 больниц, в том числе для прифронтовых госпиталей. Кроме того, благодаря партнерству с австрийской компанией BASU обеспечили доставку в прифронтовые регионы инновационного реагента-обеззараживателя для получения 12 млн литров чистой питьевой воды. Подобный реагент на 800 тыс. литров очищенной воды после подрыва врагом Каховской ГЭС передали Херсонской областной больнице.