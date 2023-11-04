Для оккупантов "оцепление" - одно из самых слабых мест.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский объяснил, почему в 2022 году оккупанты решили выйти из захваченного Херсона во время наступления ВСУ.

"Их войска были разделены таким барьерным рубежом как река Днепр. Основная часть сил (россиян – ред.) оставалась на нашей территории, где мы проводили наступательную операцию. Они понимали прекрасно, что эта группировка войск могла либо попасть в окружение, либо быть уничтоженной. Для россиян слово "окружение" - одно из самых слабых мест. И когда они слышат слово "окружение", профессионально убегают", - рассказал Тарнавский в проекте "Год. Херсон"

По его словам, захватчики принимают все необходимые меры, чтобы их войска не попадали в максимальное окружение.

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"То есть они лучше сбегут с поля боя, но не попадут в окружение", - добавил командующий.

Война в Украине - ситуация в Херсонской области

Как известно, 11 ноября ВСУ зашли в Херсон, который был оккупирован в первые дни полномасштабной войны.

На потерю областного центра захватчики ответили традиционно - начали ежедневно обстреливать город, который перед этим называли "российским". В результате действий военных страны-агрессора в Херсоне чуть ли не ежедневно гибнут и получают ранения люди.

Сейчас, по словам экспертов, ВСУ смогли прорваться на левый берег Херсонской области. Там продолжается операция в районе села Крынки. Начальница пресс-центра ОК "Юг" подтверждала, что Силы обороны проводят боевую работу в этом регионе, о результатах которой еще рано говорить.

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