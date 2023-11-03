Силы обороны удерживают позиции вблизи Крынок и Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов.

Вооруженные силы Украины удерживают позиции и продолжают наступательные действия на левом берегу Херсонской области.

Они атаковали вблизи Поймы и Песчановки (13 км к юго-востоку от Херсона и 3 км от Днепра) и продвинулись возле Крынок. Об этом сообщают в отчете Института изучения войны со ссылкой на русских военкоров.

В то же время украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказал, что украинские войска удерживают позиции вблизи Крынок и Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов.

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По его словам, группировка оккупационных войск на Херсонском направлении состоит из 8 бригад, 17 полков, 8 батальонов и 4 отрядов батальонного уровня, включая БАРС (Боевой резерв Российской Федерации) и подразделения "Шторм-З", а российские резервы на этом направлении включают 2 мотострелковых полка и 2 запасных мотострелковых батальона.

Война в Украине - ситуация на левом берегу Херсонской области

На фоне успехов ВСУ на Херсонском направлении оккупанты осуществили ротацию командующих группировки российских оккупационных войск "Днепр". Олега Макаревича сменил генерал-полковник с украинскими корнями Михаил Теплинский. По словам экспертов, это "довольно тревожный звонок". Такая перестановка свидетельствует о том, что противник уделяет достаточно много внимания этому участку фронта.

Как ранее сообщал УНИАН, украинские войска продолжают укреплять свои позиции. Район возле села Крынки они заминировали, чтобы затруднить атаки российской пехоте.

Начальница пресс-центра ОК "Юг" заявляла, что на Херсонщине Силы обороны проводят боевую работу, о результатах которой еще рано говорить. Для этого нужно достичь "закрепленного результата".

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