Русских солдат начали называть орками еще в первый же день полномасштабной войны.

В группировке войск "Юг" провели наглядные параллели между русскими, сапоги которых топчут наши земли, и орками – грязными неотесанными существами. Особую популярность они обрели после выхода произведений легендарного Джона Толкина.

Украинские бойцы отметили, мол, в последнее время население рф начало жаловаться, будто их военных массово сравнивают с орками. Поэтому в ВСУ решили выяснить, действительно ли есть схожие черты. Этому они даже посвятили отдельную заметку в Facebook.

В произведениях известного английского писателя Джона Толкина предполагается, что орки первично были эльфами, которых пленил и изуродовал Моргот, превратив в своих слуг. Что касается вида, автор изображал орков некрасивыми и жестокими.

Вместе с тем они практиковали пытки пленных ради забавы и надругательства над трупами врагов. Параллельно у орков была своя речь, аляповатая, полная ругательств и повторений одного и того же.

"Так чем, скажите, современные российские оккупанты, пришедшие на украинскую землю отличаются от орков? Российские войска беспощадно издеваются над гражданским населением, насилуют женщин и маленьких детей, мародерствуют на захваченных территориях", – отметили в ВСУ.

Как еще один пример приводятся перехваченные разговоры СБУ, подтверждающие зверства российских военных над пленными. Россияне отрезают им пальцы и кисти, вырывают зубы, разбивают коленные чашечки, сжигают заживо. Не всегда эти пытки совершают, чтобы получить нужную информацию. Обычно россияне просто хотят насладиться страданиями.

"Людьми российских оккупантов назвать невозможно, они – настоящие орки, безжалостные и мерзкие, таким не место на земле. Уничтожим орков и сохраним мир от бесчеловечного обращения", – подытожили в ВСУ.

Напомним, что по состоянию на 16 апреля украинские защитники уже уничтожили около 20,1 тысячи оккупантов, сбили более 160 самолетов и 145 вертолетов, уничтожили более 760 танков, почти 2 тысячи боевых бронированных машин, 8 кораблей.

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