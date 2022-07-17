Страна-агрессор хочет посеять уныние среди украинцев и запугать наших западных партнеров.

Россия стала интенсивнее бить по мирным городам Украины ракетами. Оккупанты устраивают террор не просто так. Ракетными атаками страна-агрессор хочет посеять уныние среди украинцев и запугать наших западных партнеров.

Об этом "24 каналу" рассказал политолог Петр Олещук.

По его словам, последние несколько недель можно увидеть, что РФ просто совершает террор. Оккупанты понимают, что они не смогут победить. Также диктатор осознал, что не сможет захватить всю нашу страну. Поэтому начался ракетный террор, демонстрирующий отчаяние РФ.

Олещук говорит, что страна-агрессор уже не питает иллюзий относительно победы. Сейчас РФ рассчитывает только на запугивание украинцев.

"Принудить Украину к капитуляции другим способом. В частности, путем террора против украинских граждан, чтобы посеять панику и уныние, а также путем давления на западных партнеров Украины, чтобы они отказались от поддержки", – раскрыл плане оккупантов эксперт.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Россия передислоцировала значительное количество кораблей из Севастополя в Новороссийск.

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