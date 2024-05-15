На фоне очередной попытки россиян захватить Харьковщину, мне, как жителю Харькова, последнюю неделю по несколько раз в день пишут знакомые (а иногда и незнакомые - в соцсетях), и спрашивают: "Ну как вы там, еще живы?". Особенно это касается тех, кто находится далеко, и получает информацию исключительно из СМИ. А если еще и из российских СМИ (которых охотно цитирует западная пресса), то это вообще "атас" - они изображают Харьков как "выжженную пустыню". Хотя на самом деле там до сих пор проживает полтора миллиона жителей, и даже работают кафе, базары.

Я обычно благодарю за заботу, но отвечаю, что хоть у людей и есть беспокойство, но, в целом, в городе все стабильно. Без радикальных изменений с осени 2022 года. Люди удивляются, растерянно говорят: "ну, хорошо", и идут дальше читать безумные заголовки на ютуб-каналах, где рассказывают о том, что здесь уже настоящий ад и конец света.

На самом деле "ад" сейчас - в области, там, где постоянно идут бои. В самом же городе действительно относительно спокойно, как для войны. Мои соседи, например, только что скупились и пошли - нет, не бежать - а на вылазку с рыбалкой. К пруду, где, кстати, еще весной 2022 года бегали дикие кадыровцы, потому что это окраины города. И это под звуки очередного "прилета" где-то далеко. Такие здесь новые реалии - угроза ощущается, но жизнь продолжается.

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К обстрелам и другим неудобствам харьковчане давно привыкли, и пугает нас не очередная ракета или КАБ, большинство из которых, к счастью, прилетают на пустыри или безлюдную промзону, а угроза того, что россияне со своей артиллерией вновь подсунутся под самый город, как в 2022-м.

Но горожане верят в ВСУ и живут дальше - работают, восстанавливают поврежденное, закладывают новое (если речь о бизнесе).

Где-то рядом грохочет перфоратор - люди решили сделать ремонт в квартире. Не из-за повреждений, а потому что хочется, и магазины ставят акционные цены на стройматериалы.

Мало кто убегает из города. Разве что некоторые переезжают с севера Харькова, потому что это ближе всего к границе - и те, в основном, едут не из города, а к друзьям в районы, расположенные южнее. Почти все те, кто хотел уехать из города, сделали это еще в 2022-м. Горожане видели уже все, и чтобы напугать их и заставить покинуть город, нужно что-то действительно экстраординарное.

Более того, большинство людей из сел и городков Харьковщины и даже прилегающих территорий Донбасса, которые бегут от оккупантов, едут именно в Харьков. На стоянках даже в спальных районах трудно найти свободное место для парковки авто. И значительное количество номеров совсем не харьковские.

Едут вынужденные переселенцы сюда, потому что верят в то, что "Харьков - крепость". Которую ни за что не сдадут, и которая сможет принять всех желающих. Более того, большинство верит, что ВСУ даже не подпустят оккупантов на расстояние артиллерийского выстрела, а затем отгонят оккупантов за поребрик. Вероятно, такой веры в способность ВСУ к сопротивлению и победам нет больше ни у кого в стране, как у горожан.

Потому что харьковчане уже однажды полагались на ВСУ, и в 2022 году эти надежды оправдались. Именно в Харькове и регионе вокруг началось контрнаступление, которое россияне теперь называют не иначе как "Харьковской катастрофой".

Что касается постоянного негатива в интервью и заявлениях чиновников в СМИ (главным образом - в западных), то большинство понимает, что это делается именно для того, чтобы сыграть на эмоциях западных бюргеров и получить больше оружия, ПВО и другой помощи. Поэтому местные жители подобные заявления, в основном, воспринимают спокойно. Хотя настроение это, конечно, не улучшает.

А площадь второго по масштабам города страны делает любые российские ракетные обстрелы примерно такой же угрозой, как вероятность попасть под автомобиль. Шансы есть, но они далеки от 100%, если вы не живете непосредственно возле инфраструктурного или военного объекта.

Вот эта вера в ВСУ и в то, что город слишком большой, чтобы "упасть", дает людям надежду на лучшее и сил на то, чтобы жить в условиях "новой нормальности".

Постоянные обстрелы, отключения света и другие неудобства поспособствовали лишь тому, что едва ли не у каждого горожанина в коридоре появился мягкий диван. Тамбур, как правило, тоже оборудован под "тревоги" в комфорте. В доме всегда есть несколько павербанков, небольшой запас каких-нибудь тушенок и воды. А у более требовательных - еще и аккумулятор для компьютера или телевизора и интернет, работающий без света. Все это также есть у местного бизнеса, который тоже давно адаптировался к новым условиям. Те же водоматы, стоящие во дворах, уже работают от аккумуляторов, а не от сети, и питьевую воду можно купить всегда. То есть, настроения в городе не радостные, на фоне тяжелых новостей, но нет никакой паники, на которую так надеялись в Кремле.

Здесь следует добавить, что Харьков - город особый с точки зрения настроений населения. Потому что, согласно соцопросам, горожане имеют самые высокие показатели местного патриотизма в стране. 86% местных жителей ответили "однозначно да" и еще 10% - "скорее да" на вопрос: "Чувствуете ли вы гордость за то, что вы являетесь жителем своего города?". В Днепре, который тоже расположен на Востоке, к примеру, только 54% "однозначно" гордились своим городом.

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Если раньше гордились со словами "Харьков - первая столица", то теперь "Харьков - город герой", "железобетон" и "крепость". Конечно, восприятие Украины и украинства здесь может кардинально отличаться от настроений во Львове или даже Киеве. Но этот региональный патриотизм - русскоязычный, но проукраинский - действительно является мощной местной идеологической базой, которую нельзя отвергать никому, кто пытается понять, что же сейчас происходит в Харькове.

Его во внимание не принимали ни россияне, которые ошибочно считали альтернативное восприятие "украинскости" харьковчанами за проявление "пророссийскости", и поэтому ждали цветов, но получили "на орехи". Ни кое-кто в центральной власти и в зарубежных "овальных кабинетах", кто считал, что харьковчане сразу отдадут россиянам "ключи от города", потому что здесь, видите ли, "русскоязычные". Все получилось ровно наоборот.

Горожане готовы отстаивать до последнего свое право НЕ жить в России, хотя и к украинской внутренней политике имеют претензии.

Здесь, конечно, есть свои "ждуны", которые рассказывают что-то вроде "и при русских можно жить", но это довольно незначительная доля от общего населения. Потому что россияне своими ракетами собственноручно "вылечили" большинство из них. Единицы "ждунов", оставшихся заядлыми путинолюбами, атмосферы в городе сейчас не делают. Да и есть они, к сожалению, в каждом регионе.

Если посмотреть ретроспективно, то этот местный патриотизм был мощным и в предыдущие периоды. Собственно, исторически, город и образовался из беженцев, которые заняли свободные склоны в междуречье Лопани и Харькова - они ехали сюда именно за "вольностями" и за своим правом жить так, как хочется им, а не царям, королям или гетманам.

Следует вспомнить, что слово "Украина" официально в качестве административного названия впервые появилось именно здесь - после ликвидации казачества царизмом Харьков стал столицей Слободско-Украинской губернии. В которую вошел и Белгород, кстати.

Восприятие местным населением Украины может отличаться от других регионов государства. Оно даже может сильно отличаться и у самих жителей города. Но оно однозначно проукраинское и дает людям мотивацию держаться несмотря на любые риски и угрозы. Это факт.

Тем более, что именно во время войны здесь начали освобождать бизнес от налогов и оказывать другую поддержку. То есть, возвращать те самые "вольности" и внимание, которые так долго горожане хотели увидеть. Как же теперь покинуть город?

Это чувство гордости и патриотизма, вместе с верой в ВСУ и в то, что город слишком большой, чтобы его могли просто бросить без поддержки, держит людей здесь.

И надеемся, что вера эта, как в 2022-м году, снова оправдает себя по полной.

Андрей Попов