По его словам, в последнее время баллистика Россией особенно днем не применялась.

Сегодня по Киеву Россия могла ударить ракетой производства Северной Кореи КN-23, которая является аналогом "Искандера". Об этом военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник сообщил в эфире телемарафона.

По его словам, обоснованный ответ, какими ракетами обстреляна столица Украины, может дать только экспертиза. Он отметил, что теоретически возможно, что это могла быть ракета П-800 "Оникс", которая может наносить удар на расстояние до 800 км. При этом аналитик напомнил, что и раньше такие ракеты враг выпускал по Украине. Эксперт отмечает, что таких ракет у России не много.

"Правда, есть нюанс - там скорость 2700- 3200 км в час. Но, учитывая, насколько быстро эти две ракеты пришли, то мало вероятно, что это "Оникс", - сказал Черник.

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При этом подчеркнул, что это ракета морского базирования, которая была разработана для замены ракет П-700 "Гранит" и они были на тяжелых крейсерах типа "Петр Великий", а также на подводных лодках класса "Ясень" и на новейшем их фрегате "Адмирал Головко".

"Мы же понимаем, что в акватории Черного моря такого оружия нет и быть не может. Перелететь континент также невозможно", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что по его версии, это ракета, которую России предоставила Северная Корея КN-23, которая является аналогом "Искандера", задекларированная дальность которой до 900 км, а скорость в пределах 9000 км в час.

"Вот, вероятнее всего, что это эта ракета. А если подтвердится, что "Оникс", то вывод только один, что россияне смогли эту ракету морского базирования интегрировать в автомобильное шасси. Потому что других объяснений я найти не могу", - подчеркнул Черник.

Отвечая на вопрос, что многих людей напугал даже не звук ракеты, а то, что она пролетала очень низко, эксперт отметил, что здесь могли сработать эмоции. По его словам, в последнее время баллистика Россией особенно днем не применялась, поэтому это другое восприятие, чем в ночное время, когда большинство людей спят.

Удар по Киеву 25 марта

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 марта, в Киеве, прогремели взрывы.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российские террористы нанесли удар по столице баллистическими ракетами, есть повреждения в домах в обычной городской застройке. Он подчеркнул, что Украине нужно больше средств противовоздушной обороны.

В Киевской городской военной администрации подтвердили, что в Печерском районе, предварительно, повреждено многоэтажное нежилое здание. В Министерстве культуры и информационной политики Украины заявили, что вражеская ракета разрушила часть здания Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука.

По данным Кличко, в результате атаки нет попаданий в многоэтажные жилые дома. Жертв пока также нет. Известно о семи пострадавших, двое из которых - в больнице.

Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук заявил, что российские оккупанты нанесли удар по Киеву двумя баллистическими ракетами с временно оккупированного Крыма. Их уничтожили украинские защитники.

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