Российские оккупанты 25 марта нанесли удар по Киеву двумя баллистическими ракетами из временно оккупированного Крыма. Их уничтожили украинские защитники.

"Около 10:30 противник нанес удар по Киеву двумя баллистическими ракетами из временно оккупированного Крыма. Цели уничтожены, тип устанавливается", - сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук в своем Telegram-канале.

Также он поблагодарил бойцов сил противовоздушной обороны за боевую работу.

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Удар РФ по Киеву 25 марта - что известно

Утром сегодня, 25 марта, в Киеве, который недавно подвергся массированной ракетной атаке, снова прозвучала серия взрывов. В Киевской городской государственной администрации сообщили, что в столице работают силы противовоздушной обороны.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что есть вызовы экстренных служб в нескольких районах столицы - Печерском, Соломенском и Днепровском. Также в КГВА подтвердили, что в Печерском районе, предварительно, повреждено многоэтажное нежилое здание.

По состоянию на 11:24 известно о четырех пострадавших в Печерском районе. Двум женщинам медики оказали помощь на месте. Двух, в частности 16-летнюю девушку, госпитализировали.

Кроме того, председатель Киевской городской государственной администрации Сергей Попко отметил, что в Голосеевском районе города в лесополосе обнаружены обломки ракеты.

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