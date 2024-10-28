Также пленный оккупант заявил, что в России проживают около 14 миллиардов человек.

ВСУ взяли в плен россиянина, который не смог назвать текущий месяц и удивил своими "познаниями" о демографии РФ. Интервью с оккупантом опубликовал украинский журналист Дмитрий Карпенко на своем YouTube-канале.

Сперва журналист попросил подтвердить у россиянина то, что он является военнопленным, после чего уточнил, когда именно его взяли в плен. Выяснилось, что оккупант даже не знает название текущего месяца.

"25 сентября. Ну этого месяца получается", - ответил военнопленный.

После этого Карпенко попытался выяснить у оккупанта, сможет ли он назвать месяцы по порядку. "Сектябрь... Сентябрь, октябрь, ноябрь", - перечислил россиянин.

Журналист решил изменить задачу и попросил назвать пленного все месяцы в году по порядку. Сперва оккупант заявил, что год начинается с декабря, но позже все же дошел до февраля и отметил, что не сможет назвать их все.

Кроме того, у россиянина спросили о численности населения РФ. Но и тут военнопленный отличился:

"14 миллиардов человек".

Позже он исправил свой ответ на 168 миллионов, что уже гораздо ближе к реальным цифрам.

С вопросом о населении Украины у оккупанта возникли еще большие трудности. Он сказал, что не знает ответ, но уверен, что в нашей стране проживает больше миллиона человек.

Война в Украине - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, возможно ли прекращение огня после выборов президента США. Он заявил, что многое зависит от политики Штатов.

Кроме того, директор Defense Express Сергей Згурец рассказал, что россияне могут попытаться окружить еще один город в Донецкой области. По его словам, это направление остается самым сложным.

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