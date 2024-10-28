По словам эксперта, есть участки фронта, которые "вызывают тревогу".

Российские оккупационные войска в ближайшей перспективе могут осуществить продвижение, чтобы окружить Курахово в Донецкой области с юга и севера большими полудугами.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил в эфире "Эспрессо", что Донецкое направление остается самым сложным, однако есть участки фронта, которые "вызывают тревогу".

"Если говорить о Селидово, то по оптимистическим оценкам, наши военные там удерживают западные части этого населенного пункта. Когда мы смотрим на карту, то понимаем, что сейчас противник будет осуществлять дальнейшие атаки. Если у врага будет достаточный запас сил и резервов, то в ближайшей перспективе он может осуществлять движения с намерениями охвата Курахово. Мы ожидали, что от Селидово будет активизация оккупантов на Покровск, но, вероятно, сейчас они будут действовать на юг в сторону Курахово", - прогнозирует Згурец.

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По словам директора Defense Express, известно о продвижении россиян на Шахтерск, Украинск, Богоявленку. Эксперт пояснил, что эти три населенных пункта формируют еще один напряженный участок.

"Если продвижение захватчика от Шахтерска будет дальше на север, то это потенциальные направления, чтобы избежать боев в самом Курахово, окружить город с юга и севера большими полудугами. Это теоретические оценки. Однако сейчас на тактическом уровне наши войска от Селидово перешли на другой рубеж обороны, собственно, это отвод украинских подразделений из кармашка, который формируется от Горняка до Кураховки", - рассказал Згурец.

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Ситуация вокруг города Селидово (Донецкая область) сложная, но Силы обороны проводят контрнаступательные действия.

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж считает, что если город будет потерян, то это станет тактическим прорывом противника.

Как сообщил OSINT-аналитик Клемент Молин, украинская армия сейчас строит новые оборонительные рубежи вокруг города Покровск и к востоку от Запорожья.

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