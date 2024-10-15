Пока неизвестно, кто именно был взят в плен.

Бойцы Третьей штурмовой бригады провели успешные контрнаступательные действия на вражеских позициях в Харьковской области, а также захватили в плен захватчиков российской армии.

"Бойцы Третьей штурмовой бригады провели успешные контратакующие действия на позициях противника в районе Харьковщины. Последствия - в фото от комроты друга Дацика и 2-го штурмового батальона", - говорится в заметке пресс-службы бригады.

Также военные заинтриговали украинцев, однако не уточнили, кого именно взяли в плен:

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"Как думаете, с кого сняли погоны? Пишите в комментариях. И следите за новостями на канале, потому что самое интересное - позже".

Судя по фото, которое опубликовала бригада, можно предположить, что украинские защитники захватили в плен около 40 оккупантов, однако других деталей пока нет.

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Как писал УНИАН, украинские военные нанесли удары по полигону, где обучались российские оккупанты. На видео, которое опубликовала пресс-служба Сил обороны юга, можно увидеть, что на этой территории была вражеская военная техника и солдаты.

Также сообщалось, что Россия создала "особый бурятский батальон", в который вошли граждане КНДР. По информации СМИ, 18 военных Северной Кореи уже сбежали с позиций на границе Брянской и Курской областей России.

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