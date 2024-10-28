Не все зависит от выборов в Соединенных Штатах, убежден глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался, возможно ли прекращение огня после выборов президента США, которые состоятся 55 ноября. Об этом глава государства сказал во время интервью для The Times of India.

В частности, у президента спросили, возможно ли, что после выборов президента в США в ноябре может быть введен режим прекращения огня.

"Многое зависит от политики Соединенных Штатов Америки. Мне кажется, что это не очень глубокий анализ, когда мы говорим, что все зависит от выборов в Соединенных Штатах. Многое, но не все", - сказал Зеленский.

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Президент отметил, что в начале войны украинская нация выстояла в условиях, когда не имела поддержки союзников, включая США.

Он сказал, что в начале единство и прочность украинского общества отразила атаку россиян.

"Да, остановило их. А деоккупировать только своими силами и своим оружием у нас бы не получилось. По крайней мере, нам бы это очень это дорого с точки зрения человеческих потерь. И поэтому, мы благодарны всем союзникам за помощь. Но не все зависит от выборов в США", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что политику меняют не только лидеры:

"Мы не знаем, кто будет президентом. Но, безусловно, все равно, двухпартийная поддержка Украины останется, и в любом случае, Конгресс Соединенных Штатов, с которым мы работаем и наработали крепкие отношения, будет иметь свое личное влияние на эту войну. Несмотря на то, кто будет президентом. Хотя, президент все равно будет формировать международную политику, потому что это его конституционная обязанность".

В то же время, он предполагает, что если политика в США изменится таким образом, что Америка перестанет поддерживать Украину, то Украине, безусловно, будет очень сложно.

"Но, это если, совсем изменится политика. Тогда и будем думать, что с этим делать. Точно не сейчас, и только тогда", - сказал Зеленский.

Выборы в США - влияние на Украину

Как сообщал УНИАН, 27 сентября во время встречи с Зеленским кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах "что-то наработать" с целью завершения войны между Украиной и Россией еще до своей инаугурации, которая должна состояться в 20-х числах января 2025 года. Кандидат от республиканцев считает, что сможет решить очень быстро вопрос прекращения войны.

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