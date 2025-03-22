Сообщается, что один из пленных оказался непростым солдатом.

На днях украинские нацгвардейцы на одном из самых горячих направлений взяли в плен пятерых оккупантов. Командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко показал видео успешной операций бойцов роты разведки специального назначения бригады "Красная Калина".

"Операцию подробно спланировали разведчики бригады "Красная Калина". Они выяснили, где скрывается враг. По этим координатам выдвинулись пехотинцы и заставили россиян прекратить сопротивление. Захватчики вместо бесславной гибели избрали жизнь и сдались в плен военнослужащим", - говорится в подписи к видео.

По словам Павленко, один из пленных оказался непростым солдатом: "Кто он, нацгвардейцы пообещали рассказать позже".

Пленники пополнят обменный фонд Украины для скорейшего возвращения украинских героев из российского плена, добавил командующий НГУ.

Обмен пленными 19 марта - что сообщалось

Напомним, 19 марта Украина и Россия провели обмен пленными. Как сообщил президент Владимир Зеленский, в рамках обмена были освобождены 175 украинских защитников, еще 22 бойца вернулись домой благодаря мероприятиям вне обмена:

"Среди них тяжелораненые и воины, которых Россия преследовала за вымышленные преступления. Всем безотлагательно будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь".

В 12-й бригаде специального назначения "Азов" НГУ сообщили, что среди вернувшихся из плена есть "азовцы".

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