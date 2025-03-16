Крымский татарин по национальности пошел воевать против украинцев еще в 2014 году.

Военнопленный крымский татарин Абибулаев, воевавший на войне против Украины на стороне страны-агрессора России, хочет, чтобы его добавили в список на обмен пленными, и поклялся, что не собирается возвращаться на фронт. Об этом он сказал в комментарии журналистам "Новини.LIVE".

Украинские защитники взяли Абибулаева в плен два года назад. Уточняется, что воевать против собственного народа уроженец оккупированного Донецка, который большую часть своей жизни провел в тюрьмах, пошел в 2014 году.

В ответ на вопрос журналистки о том, осознает ли он, что воевал против собственных соотечественников, Абибулаев заявил, что у него нет украинского паспорта и вообще какого-либо гражданства.

"В свободной стране, которой мы считали Украину, вдруг запретили свободу выбора. Когда произошел Евромайдан, и люди сделали выбор в пользу Европы, мы на Донбассе выбрали Россию. Мы попросили дать нам статус автономной республики в составе Украины. Нам сказали, нет", - заявил он, повторяя нарративы российских пропагандистов.

32-летний Абибулаев также признался, что имеет в общей сложности две судимости. В неволе, учитывая плен, он провел 17 лет. Теперь военнопленный уголовник заверяет, что готов стать "законопослушным гражданином" РФ.

"Я с самого детства сидел в тюрьме. Должен был иметь (паспорт - УНИАН), но, к сожалению, отношение к своим гражданам у страны было совсем другое. Я очень хочу на обмен. Я женюсь, мне государство (РФ - УНИАН), за которое я готов был отдать жизнь, предоставило чистый лист. Все мои судимости будут погашены", - добавил он.

Российские пленные в Украине

Украинские защитники продолжает активно брать в плен оккупантов на фронте. На Харьковщине россияне группами сдаются бойцам ВСУ из-за погодных условий и заметного ухудшения морально-психологического состояния противника.

Один из пленных оккупантов недавно ответил журналистам, почему пошел на войну против Украины. По словам военнопленного, он считал Россию "своей страной", подписал контракт и "просто выполнял приказ".

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