Боец привел несколько примеров.

Хорошее знание русского языка неоднократно помогало бывшему разведчику Дмитрию "Пастору" Попову брать в плен солдат армии РФ, среди которых был даже сомалиец. Об этом военный, который после нескольких ранений стал инструктором в 4-м батальоне 46-й аэромобильной бригады ДШВ, рассказал Армия TV.

Попов отметил, что разговаривает на "рафинированном" русском языке, и неоднократно во время взятия оккупантов в плен это пригодилось. Один из таких случаев произошел в Запорожье - группа оккупантов приняла украинцев за своих и была ликвидирована. Затем "Пастор" позвал побратима, с которым должен был встретиться, но ответил ему россиянин, который спрятался в подбитом БТР.

"Вот во время общения заставил выйти ко мне и взял в плен", - рассказал Попов.

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Он привел еще один пример, который произошел на Марьинском направлении, где брали в плен россиян, которые зашли на позиции.

"Мне по "перехватам" назвали их позывные. Я просто их позвал и они ответили. Там еще был такой веселый сомалиец, темнокожий парень", - вспомнил бывший разведчик.

Он добавил, что это взятие в плен можно назвать веселым:

"Мы привели их к нам в укрытие, а за час до того, я взял еще двух пленных. Спрашиваю "новенького": "Какая была задача?". Тот отвечает, что они должны были встретиться с группой Земы. Я ему говорю, мол, твоя задача выполнена - Зема рядом, вы встретились. И тот: "О, Зема, ты тоже здесь?!".

По его словам, очень часто пленные объясняют свое участие в войне против Украины тем, что ВСУ якобы "бомбили на Донбассе", а в Одессе "кого-то сожгли". Вероятно, речь идет о столкновениях в Одессе представителей Майдана и антимайдана 2 мая 2014 года, когда вспыхнул Дом профсоюзов. То есть оккупанты аргументируют свое участие в войне собственным "благородством", которое опирается на вымышленные истории, которые тиражируют российские пропагандисты на ТВ в РФ и в социальных сетях. Как отметил Попов, он слышал одинаковые версии от пленных из разных подразделений российской армии.

"Это говорят россияне, взятые в плен в разных местах, разного возраста и военного опыта... Одно и то же под копирку. В то же время было двое донецких (пленные из Донецка - УНИАН), так они говорили, что их просто забрали под мобилизацию (в российскую армию - УНИАН). А сомалиец сказал: money. То есть, деньги ему нужны. Он сейчас в Украине, мне писали где-то полгода назад, что в тюрьме его уже научили разговаривать на русском", - рассказал Попов.

Как ранее писал УНИАН, на одном из самых горячих направлений в плен взяли пятерых российских оккупантов бойцы роты разведки специального назначения 14-й бригады оперативного назначения им. Ивана Богуна НГУ "Червона Калина". Украинские разведчики выяснили, где именно скрывается враг. По этим координатам выдвинулись пехотинцы и заставили россиян прекратить сопротивление.

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