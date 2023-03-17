Александр Стрюк отметил, что цены на самое необходимое очень высокие.

Российские оккупанты не выполнили свое обещание начать восстановление Северодонецка в Луганской области. Наемным работникам захватчики платят едой.

"Оккупанты так и не начали обещанного масштабного восстановления города", - заявил глава города Александр Стрюк в эфире телеканала Эспрессо

По его словам, товары первой необходимости оставшиеся жители города могут купить по ценам в два-три раза выше.

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"За наемный труд захватчики рабочим выдали вместо денег гуманитарную помощь", - подытожил чиновник.

Ситуация в Луганской области - что известно

Тяжелые бои идут в Луганской и Донецкой областях. Вооруженные силы Украины мужественно дают российским оккупантам отпор. Отмечается, что украинские войска ожидают улучшения погоды через несколько недель и планируют контратаку в Луганской области.

14 марта стало известно, что на Луганщине собрано огромное количество россиян, которые теряют до роты в сутки.

Кроме того, на временно оккупированной территории Луганской области продолжается вербовка и доставка заключенных в зону боевых действий, в частности речь идет о колониях в Брянке, Алчевске, Перевальске, Хрустальном, Сорокино и Суходольске.

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