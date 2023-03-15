Враг вербует для войны заключенных, отметили в Луганской областной военной администрации.

На территории временно оккупированной Луганской области продолжается вербовка и доставка на фронт заключенных.

Об этом сообщает Луганская областная военная администрация в Telegram. В сообщении говорится, что мужчинам в колониях в Брянке, Алчевске, Перевальске, Хрустальном, Сорокино и Суходольске предлагают идти на фронт.

В Луганской ОВА отмечают, что жители захваченных в прошлом году городов области уже более восьми-девяти месяцев вынуждены ездить за оформлением документов в другие города так называемой "ЛНР". "Так, к примеру, по вопросам получения повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния или другого документа, регистрация которого осуществлена органами ЗАГС, населению Лисичанска и Рубежного следует обращаться в Луганск, а жителям Попасной - в Первомайск", - говорится в сообщении.

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При этом отмечается, что речь идет о городах, в которых даже не открывают территориальные представительства оккупационных органов власти.

Ситуация на Донбассе во время войны с РФ - что надо знать сегодня

Как сообщал УНИАН, 13 марта в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что для пополнения войска российских оккупантов на прошлой неделе в сторону Донецкой области направлялся поезд для перевозки заключенных. Один из вагонов - с осужденными женщинами.

На фоне больших потерь личного состава РФ на войне в Украине противник использует альтернативные источники пополнения своей живой силы.

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