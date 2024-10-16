Он сказал, что Силы специальных операций входят в нестратегический инструмент сдерживания.

Возможность размещения баз стран Организации Североатлантического договора на основе плана победы Украины существует. Об этом военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь сказал в эфире на Радио NV.

Эксперт отметил, что в Украине уже существовали нестратегические силы сдерживания в составе Вооруженных сил. В частности, туда, прежде всего, входили ракетные силы, которые предусматривали наличие баллистических, крылатых ракет и т.д.

"К сожалению, этот компонент не был реализован, но, род войск такой у нас существовал", - сказал Самусь.

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Также он сказал, что Силы специальных операций входят в нестратегический инструмент сдерживания.

"Я имею в виду, что на территории Украины можно создать даже без размещения баз НАТО нестратегические инструменты, которые будут держать агрессора подальше от Украины. Это, конечно, развитие наших дроновых сил, ракетных сил - баллистические, крылатые ракеты различной дальности. Тем более, сейчас ограничений никаких нет. Можем, в принципе, создавать ракеты на 5 тыс км", - сказал Самусь.

В то же время, он более подробно рассказал о базах НАТО.

По его словам, после приглашения к членству в НАТО соответствующая ратификация странами-членами о вступлении Украины может длиться очень долго, даже несколько лет, вплоть до завершения войны, или до других процессов, которые будут происходить в странах Альянса.

В этой связи, он привел пример опыта Финляндии и Швеции, когда у этих государств был год с момента приглашения до утверждения национальных процедур, ратификации и финального утверждения. Эксперт отметил:

"Так вот тогда уже существовали такие гарантии безопасности, которые не включали статью 5 (о том, что нападение на одного члена НАТО означает нападение на весь Альянс - УНИАН), но, в принципе, уже были гарантии безопасности со стороны стран НАТО, если вдруг будет какая-то угроза суверенитету и территориальной целостности Финляндии и Швеции. С Украиной может быть так же".

По его словам, именно в это время, в принципе, могут быть размещены базы НАТО или базы отдельных стран-членов НАТО.

"В индивидуальном порядке, например, Великобритания может свою базу разместить, если выразит такое желание. Например, в Черном море. Потому что Черное море отдельно не выделено в этом Плане победы... Но, на самом деле, Черное море тоже занимает геополитическое значение. То есть, если мы говорим, что Россия оставляет за собой каким-то образом Крым В этом плане победы нет конкретной ссылки, что мы делаем с оккупированными территориями. То есть, нам надо возвращать 1991 год. Крым здесь занимает первое место с точки зрения геополитики, иначе Россия постоянно будет угрожать нам блокадами, перекрытием нашей коммуникации и навигации", - подчеркнул Самусь.

Он сказал, что обеспечение Украине морской безопасности является одним из основных, если говорить о сдерживании агрессора.

"Было бы неплохо, чтобы России вообще запретили иметь военный флот как после Крымской войны 19-го века. Тогда союзники смогли победить Россию и выгнать вообще из Крыма с точки зрения наличия военно-морских сил. Я думаю, что завершением этой войны также должен стать запрет России иметь военный флот", - подчеркнул Самусь.

План победы Зеленского - детали

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 октября, президент Украины представил План победы Украины в Верховной Раде.

Третий пункт этого Плана с тайным приложением говорит о том, что Украина предлагает разместить на своей земле "комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания", который должен быть достаточным для защиты Украины от любой военной угрозы со стороны России.

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