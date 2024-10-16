Презентация плана победы президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховной Раде Украины 16 октября не содержала много новых кардинальных тезисов, но можно обратить внимание на некоторые интересные подходы. Достаточно сложно назвать это именно планом, потому что это, скорее, набор потребностей, которые есть у Украины, и которые озвучены для партнеров. Это - наше видение того, как должны решаться те или иные вопросы.

Однако, с политической точки зрения, никаких претензий президенту выдвинуть не можем. Все было подано красиво. И большинство озвученного мы уже видели.

Из нового можно выделить пункт четвертый, который предусматривает заключение специального соглашения, в частности с США и Евросоюзом по совместной защите имеющихся в Украине критических ресурсов, совместного инвестирования и использования соответствующего экономического потенциала. И там есть какой-то тайный протокол, детали которого мы не знаем.

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Также новым является то, что предусмотрено в пункте пятом плана: что после войны, с согласия партнеров, может произойти замещение отдельных военных контингентов вооруженных сил США, дислоцированных в Европе, украинскими подразделениями. Он сопоставим с известной статьей Бориса Джонсона, в которой тот отметил, что после войны украинские военные могут заменить американских и стать надежным щитом для НАТО.

Но пока это, больше, набор лозунгов. Мы очень мало услышали конкретики, механизмов реализации этого плана.

Возможно, это обусловлено местом презентации. Ведь Верховная Рада - это больше о политике, а также тем, что в плане говорится и о вещах, которые имеют секретный характер. Возможно, это лишь забрасывание тезисов для партнеров: если они их не воспримут, тогда необходимо искать новые варианты, идти на какие-то болезненные компромиссы.

К примеру, не понятно, зачем в план вносить положение о том, что наши партнеры вместе с нами должны сбивать российские ракеты, если они прямо сказали, что этого делать не будут? Это похоже на то, как иногда делается в бизнесе: когда максимально поднимаются ставки, чтобы потом идти на приемлемые компромиссы.

Еще один из вопросов, который возник после выступления Зеленского в парламенте: "А для чего было столько тянуть с этой презентацией?". Ведь в этих пунктах нет ничего экстраординарного. То есть, их можно было презентовать раньше.

Мне кажется, что основная цель этого действа с публичной презентацией сейчас - передача паса партнерам. Она состоялась накануне визита президента США Джо Байдена в Германию, где планируется его встреча с канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Теперь мяч на их поле и они должны публично дать ответы, что из предложенного поддерживают.

Исходя из этого, мы будем формировать реальную стратегию продолжения обороны и завершения войны, как говорил президент, в 2025 году (хотя к этому сроку тоже есть вопросы). И если мы получим положительный ответ хотя бы по нескольким положениям этого плана, то для нас это, безусловно, будет успехом.

Несмотря на то, что некоторые пункты выглядят, мягко говоря, не сильно реалистичными (в частности, относительно приглашения Украины в НАТО), в плане победы нет никакой измены. Однако стоит обратить внимание на отдельные нюансы.

К примеру, когда президент Украины сказал о возможном завершении войны, то речь не шла о том, на каких именно условиях это может произойти. Была фраза о недопустимости торговли территорией и суверенитетом, но признание каких-то территорий временно оккупированными - это не торговля территориями, а объективная реальность, с которой мы жили с 2014 года.

Также прозвучали претензии к партнерам, что они часто говорят о переговорах с агрессором, но при этом речь не идет о справедливости. Это немного неосторожное заявление. Ведь официально партнеры Украины никогда ничего такого не говорили. Они всегда говорили, что Украина будет решать, когда, как и на каких условиях говорить с Россией. То, что неформально ведутся переговоры, секрет Полишинеля. Но тогда надо называть тех, кто именно пытается договориться о чем-то за закрытыми дверями. И принимает ли в этом участие Украина...

Примечательно, что Зеленский четко сказал: Украина сегодня, по сути, воюет против Ирана, КНДР и России (странно, что при этом он не упомянул Беларусь). Это заявление правильное. Ведь на фоне всех разговоров о Северной Корее, которые ведутся в последнее время, это очень неприятная "вилка" для наших партнеров. Игнорировать этот факт они точно не смогут. Плюс, есть понимание, что если эти военные из Северной Кореи появятся на поле боя в Украине на стороне России, и будут учиться новым способам ведения войны, то это уже будет проблема для союзников США, в частности Южной Кореи. Для нас эта история, как бы это цинично ни звучало, выгодна с точки зрения привлечения внимания.

Игорь Рейтерович, кандидат политических наук, политолог