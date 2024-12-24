Захватчики проходили с ними совместную военную подготовку.

Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ВСУ, которые воюют на территории Курской области, еще не брали в плен солдат КНДР.

Об этом в эфире телемарафона рассказал старший офицер отделения коммуникаций Петр Гайдащук. По его словам, в зоне ответственности бригады появляются подразделения, чья тактика боевых действий отличается от других, однако утверждать, что это именно корейцы, они пока не могут:

"Эти военнослужащие просто не попадали к нам в плен. И никаких документов, которые бы свидетельствовали, что это военнослужащие из Северной Кореи, тоже нет".

В то же время он рассказал, что на днях в плен взяли нескольких военнослужащих одной из российских мотострелковых бригад, которые проходили с северокорейскими военными совместную подготовку.

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"Они видели корейцев, тренировались вместе с корейцами. В точке, где проходила подготовка, с ними находилось 830 военнослужащих из Северной Кореи. Они говорили, что ничего не путают и это не какие-то определенные народности из РФ, которые имеют азиатскую внешность",- подчеркнул Гайдащук.

Пленные также рассказали, что иностранных военнослужащих лучше кормят и обеспечивают оружием и амуницией:

"И задачей именно северокорейских военных, как заявляют эти пленные, является штурм наших позиций. А уже российские подразделения идут на так называемую "оборонку", закрепляться на позициях, которые штурмуют корейцы. Но очень часто случается так, что корейцам, по словам пленных, не удается удачно штурмовать наши позиции и все их планы разрушаются".

Войска КНДР на войне

Вчера президент Владимир Зеленский сообщил, что войска Северной Кореи уже потеряли на Курщине более трех тысяч своих солдат. Он предупредил, что Пхеньян может отправить на территорию РФ новых военных и технику.

Такая информация поступала и от разведки Южной Кореи. Отмечалось, что речь может идти о поставках беспилотных летательных аппаратов.

В украинском Центре противодействия дезинформации считают, что солдаты Северной Кореи не приспособлены к условиям современной войны. Например, некоторые из них отбиваются от дронов автоматами и руками.

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